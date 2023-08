CPMI do 8 de Janeiro encontra conta milionária vinculada a Mauro Cid

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro descobriu que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro, movimentou mais de R$ 8,3 milhões entre 2020 e 2022. As informações constam da quebra de sigilo bancário e foram reveladas pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Nos três anos analisados, foram depositados R$ 4,5 milhões de reais, enquanto 3,8 milhões saíram delas. O tenente-coronel declarou à Receita Federal rendimentos tributáveis de 318 mil reais por ano, em média. Trata-se de um montante incompatível com a movimentação bancária.

De acordo com os relatórios entregues à CPMI, Cid também administrou outros R$ 2,3 milhões como procurador das contas de Bolsonaro: 1,1 milhão de reais recebidos e 1,2 milhão gastos.

Os documentos enviados à comissão foram produzidos pela Secretaria Especial de Receita Federal do Ministério da Fazenda e partiram de um requerimento da relatora, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Mauro Cid está preso desde maio, sob a suspeita de envolvimento em uma suposta fraude em cartões de vacinação contra a Covid-19, inclusive o de Bolsonaro.