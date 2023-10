CPMI encontra fotos de Hitler no celular de ex-diretor da PRF | A TARDE

A CPMI deduziu que o ex-PRF tinha o hábito de apagar seus arquivos encontrou no celular do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, fotos dos ditadores Adolf Hitler e Benito Mussolini.

O celular de Silvinei tinha fotografias de Hitler ao lado do então ministro da propaganda do regime nazista, Joseph Goebbels, e do corpo de Mussolini pendurado pelos pés em um posto de gasolina. Em outras imagens, o ex-chefe da PRF aparece segurando uma bazuca.



Segundo o blog da Malu Gaspar, no aparelho também tinha arquivos de áudios de xingamentos e cobranças contra os bloqueios em rodovias federais promovidos pela própria PRF durante o segundo turno das Eleições de 2022.

Segundo a jornalista, o material do celular contém indícios de as imagens terem sido encaminhadas por terceiros. Não há mensagens enviadas por ele – desse modo, a CPMI deduziu que o ex-chefe da PRF tinha o hábito de apagar os próprios arquivos.

Na semana passada, a defesa de Silvinei solicitou ao juízo da 15ª Vara Federal para que os advogados do Senado Federal, da CPMI do 8 de Janeiro, compartilhem os depoimentos e documentos que provam a participação do ex-chefe da PRF nos atos antidemocráticos.

A CPMI termina nesta terça-feira, 17, depois de quase quatro meses e meio de investigações, com a leitura do relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA). Na quarta (18/10), o colegiado vota a aprovação ou não do texto.