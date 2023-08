Defesa de Anderson Torres pede que ele fique em silêncio na CPMI

A defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, solicitou junto ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele fique em silêncio durante depoimento à CPMI do 8 de Janeiro, que vai acoontecer na próxima terça-feira, 8.

Torres foi convocado pelo colegiado para falar na condição de testemunha. Os advogados afirmam que Torres tem o "desejo de comparecer ao ato, porquanto é o maior interessado no esclarecimento dos fatos", mas que quer manter o direito de não se incriminar.

Além disso, solicitam que ele não responda sobre a minuta do golpe de Estado, em decorrência do caráter supostamente sigiloso do documento.

Os advogados argumentam que a CPMI convocou Anderson Torres como testemunha, o que seria equivocado. "Nesse panorama, impõe-se que Vossa Excelência assegure ao requerente o direito constitucional ao silêncio na 'condição de investigado', com a consequente expedição de salvo-conduto".

Os advogados desejam ainda que o ex-ministro deixe de usar a tornozeleira eletrônica no dia. A relatora do colegiado, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), confirmou a convocação de Anderson Torres após a reunião da comissão da última terça-feira (1º).

O ex-ministro da Justiça ficou 117 dias preso, de janeiro a maio, e agora é monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele é investigado em inquéritos no STF pelas suspeitas de ter se omitido na proteção à Praça dos Três Poderes.