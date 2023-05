Defesa de Bolsonaro deve entregar extratos bancários desde 2019 à PF

Advogados que fazem a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) disseram à coluna de Juliana Dal Paiva, do UOL, que irão entregar para a Polícia Federal, de maneira voluntária, os extratos bancários da conta pessoal do ex-mandatário desde 2019.

De acordo com a coluna, a ideia da defesa é mostrar que os pagamentos feitos pelo ex-presidente com dinheiro vivo, a pedido da ex-primeira-dama Michelle, teriam como origem um dinheiro que saiu da conta de Bolsonaro.

A defesa, no entanto, ainda não afirmou quando a entrega será realizada. Mas, expectativa, segundo Fábio Wajngarten, ex-secretário da Secom e advogado que atua na defesa de Bolsonaro, é que seja nos próximos dias.

Ele, inclusive, já havia mencionado em entrevista coletiva, na semana passada, que ofertaria documentos, extratos e contabilidade sobre o caso.