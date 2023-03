Defesa de Bolsonaro quer usar 'lives' de Janja em processo no TSE

A realização de uma 'live' com participação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, transmitida pelas redes sociais da TV Brasil, virou munição para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um dos processos que ele enfrenta no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por uso da mesma emissora para transmissão da reunião que ele promoveu no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros.

O programa "Papo de Respeito" teve, além de Janja, a participação da ministra das mulheres, Cida Gonçalves, e da atriz Luana Xavier. Segundo os asdvogados de Bolsonaro, a iniciativa equivale à transmissão do encontro com os embaixadores. P processo movido contra o ex-presidente questiona a utilização da emissora oficial do governo.

Na ocasião, Bolsonaro falou aos embaixadores sobre o que ele supunha serem fragilidades das urnas eletrônicas, lançando dúvidas sobre a lisura e a legitimidade das eleições brasileiras. Para os defensores de Bolsonaro, o uso do canal de TV para eventos de interesse do Executivo é comum a todos os governos, e o ex-presidente não teria feito nada de irregular.