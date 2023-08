Depoimento do hacker da 'Vaza Jato' tem data remarcada

O depoimento de Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da "Vaza Jato", que estava previsto para acontecer nesta quinta-feira, 10, foi remarcado para o dia 17 de agosto. A alteração foi confirmada pela secretaria da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, conforme o Uol.

Ao invés do hacker da "Vaza jato", a comissão vai ouvir a policial militar do Distrito Federal, Marcela Pinho, que foi jogada de uma das cúpulas do Congresso Nacional durante os atos terroristas que depredaram a Praça dos Três Poderes, em Brasília. A agente caiu de uma altura de cerca de três metros e foi promovida por "atos de bravura" ao tentar impedir os atos golpistas.

O hacker, acusado de ter invadido os celulares de procuradores da República e dado origem à série de reportagens chamada "Vaza Jato", que denunciou a atuação conjunta entre o Ministério Público Federal (MPF) e o juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato, foi preso no último dia 2, pela Polícia Federal.

A PF investiga a atuação do hacker e da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsificados no Banco nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Além da prisão de Walter Delgatti, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete da parlamentar em São Paulo e no DF.