Deputada apresenta PL para tornar Ilhéus capital do cacau e chocolate

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende tornar Ilhéus a Capital Nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. O PL de nº 4402/2023 foi aprovado na Mesa Diretora da Casa Legislativa e segue para o aval da Comissão de Cultura.

Para justificar a proposta, a parlamentar alega que a “Terra de Gabriela” desempenha um papel crucial na cacauicultura do Brasil, sendo um dos principais polos de produção do país.

Para Lídice, a chamada "Rota do Cacau e do Chocolate" é uma iniciativa turística que vai além da valorização da produção de cacau e chocolate, assim como incentiva a história e a cultura em torno desses produtos. A rota inclui visitas a fazendas históricas, fábricas de chocolate, museus e outros pontos de interesse que relatam a trajetória do cacau e do chocolate na região.

Ilhéus também tem feito avanços na promoção de práticas sustentáveis de cacauicultura, com iniciativas voltadas para a produção orgânica e o uso sustentável dos recursos naturais, reafirmando o compromisso da cidade com a sustentabilidade.

“Conferir a Ilhéus o título de "Capital Nacional da Rota do Cacau e do Chocolate" será um reconhecimento merecido pela sua longa história, contribuição econômica e relevância cultural e turística. O título também incentivará ainda mais o turismo relacionado ao cacau e chocolate, servindo como um catalisador para novos investimentos e iniciativas de sustentabilidade na região”, finalizou.

Apesar das crises vividas por conta da Vassoura de Bruxa e do endividamento dos produtores, a cacauicultura é uma das principais atividades econômicas de Ilhéus, gerando empregos e contribuindo significativamente para o PIB local.