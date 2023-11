Deputada do partido de Bolsonaro homenageia Flávio Dino | A TARDE

Em meio ao movimento da oposição ao governo Lula (PT) para pedir o impeachment do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, uma deputada estadual do Ceará pelo partido de Jair Bolsonaro (PL), Marta Gonçalves (PL), assinou um projeto de lei que “concede o título de cidadão cearense ao ministro Flávio Dino”. A proposta é de autoria de Romeu Aldigueri (PDT).



Marta Gonçalves (PL) é esposa do presidente do PL no Ceará, Acilon Gonçalves, que é padrinho político do ex-presidente da República e atual prefeito de Eusébio. Os outros três deputados estaduais do PL no Ceará não apoiaram a homenagem a Dino, que conta com 29 das 46 assinaturas possíveis. Com informações do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

No primeiro semestre, um então quadro do PL foi expulso do partido por "fazer o L" em foto com ministros. O deputado federal Yuri do Paredão (sem partido-CE) deixou o PL após pressão interna no partido.