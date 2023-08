Deputado expulso do PL por “fazer o L” é sondado por dois partidos

Expulso do PL, legenda de Jair Bolsonaro (PL), por fazer com a mão o gesto que mostrava a letra “L”, o que é alusivo a Lula (PT), o deputado licenciado Yuri do Paredão conversa com o Republicanos e é sondado pelo Podemos, segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.



Yuri esteve no gabinete do presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa, e já conversou por telefone com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

Uma possível filiação sua na legenda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem o respaldo do líder da legenda na Câmara, Hugo Motta, e é monitorada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Como na foto em que “fez o L” Yuri está próximo de ministros, há um entendimento de que poderá haver uma aproximação também do parlamentar cearense ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

O Podemos foi outro partido que demonstrou seu interesse em Yuri. O deputado, no entanto, disse que só faria comentários sobre as sondagens e conversas com outros partidos após a conclusão do seu caso no PL.