PL expulsa deputado que "fez L" ao lado de ministros

O deputado federal Yury do Paredão (CE) foi expulso do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, após fazer acenos ao governo Lula (PT). A decisão foi confirmada pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, nesta quinta-feira, 20.

Recentemente, o parlamentar posou com ministros da Comunicação (Paulo Pimenta) e de Desenvolvimento Regional (Waldez Goés), fazendo o 'L', símbolo atrelado ao governo petista, durante agenda. A fotografia foi o pivô da sentença dada pelo cacique do PL, nesta quinta.

Minutos após o anúncio, o parlamentar cearense usou as redes sociais para agradecer a sua passagem dentro do partido e frisou que defenderá a "democracia sem radicalismo" durante seu mandato na Câmara dos Deputados.

“Respeito a decisão do presidente. E agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022. Sigo como deputado federal, defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro”, escreveu.

Apesar da decisão de Valdemar, Yury do Paredão manterá o seu mandato na Casa Legislativa e poderá escolher outra legenda para se filiar. Contudo, a sua saída da sigla acarreta na perda da capacidade de participar das comissões que o PL o indicou.

Ele é titular na Comissão de Turismo e na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos esquemas de pirâmide, e suplente na Comissão de Finanças e Tributação.

A reunião entre Valdemar e Yury do Paredão, aconteceu após pressões da ala mais bolsonarista que defende a representação da direita conservadora. Na Câmara, o PL tem a maior bancada e coleciona 99 deputados.

O chefe do PL também usou as redes sociais para reafirmar a sua deliberação e justificou a exclusão do parlamentar por "não comungar dos ideais de nossa legenda".