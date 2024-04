Deputada federal encontra câmeras escondidas dentro do apartamento | A TARDE

A deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) encontrou câmeras escondidas no apartamento em que alugou em Brasília para ficar com o marido. Os aparelhos estavam nas luminárias do quarto e do banheiro do imóvel, que é alugado.



O caso foi denunciado às autoridades em agosto do ano passado, mas foi divulgado pela deputada federal nesta quarta-feira, 17.

“Invadiram a privacidade minha e do meu esposo, algo que nunca pensamos viver. Isso transformou um espaço de segurança e conforto em um cenário de constante vigilância e medo”, afirmou Dayany Bittencourt.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso, que estava em segredo de justiça. Com informações do Portal Metrópoles.