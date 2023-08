Deputado bolsonarista quer proibir Lula de usar vermelho

O deputado bolsonarista Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG), que foi ex-ministro do Turismo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quer impedir o presidente Lula (PT) de utilizar a cor vermelha e outras cores que não o verde, o amarelo e o azul, da bandeira do brasil, em peças oficiais do governo.

O parlamentar protocolou, em meio ao recesso parlamentar, um projeto de lei na Câmara dos Deputados sobre a “identidade visual da República Federativa do Brasil”.

No projeto, o deputado quer que os atos oficiais dos poderes da República, como ministérios, órgãos e secretarias, “deverão ser divulgados observando-se as cores oficiais da bandeira nacional”. Ou seja, nada da cor vermelho, marca registrada do PT, partido do rpesidente Lula.

“É de conhecimento geral que as cores dos programas do governo federal, bem como toda a simbologia da atual gestão da Brasil, vem desrespeitando as cores da bandeira nacional e utilizando-se da estrutura oficial para promover o partido político do presidente da República”, justifica o deputado no projeto.