Deputado bolsonarista vota com governo e ganha R$ 5 milhões em verbas

André foi de encontro com o PL e decidiu por votar a favor da proposta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado bolsonarista André Ferreira (PL-PE) ganhou R$ 5,5 milhões de verbas extra do Ministério da Saúde para distribuir em quatro cidades de Pernambuco: Bezerros, Jaqueira, Jucati e Jaboatão dos Guararapes, indicadas por ele. O benefício concedido ao parlamentar de oposição do presidente Lula (PT) surge após o voto junto ao governo na Câmara referente ao projeto do DPVAT.

A aprovação do DPVATna Casa Legislativa considerada uma vitória governista chegou ao Congresso atrelada a um apelo. Segundo o portal UOL, a gestão prometeu aos parlamentares que, caso a matéria tivesse aval e avançasse, seriam disponibilizados quase R$ 12 milhões em verbas extras para aqueles que votaram alinhados ao governo. Assim foi feito.

André foi de encontro com o PL e decidiu por votar a favor da proposta, que havia sido extinta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2020. O DPVAT é um seguro que indeniza vítimas de acidente de trânsito, e foi aprovado na Câmara com 304 votos a favor e 136 contra.

Além dele, outros 19 deputados da sigla de Bolsonaro votaram alinhados ao governo, à época.

Verbas extras

Verbas extras são parte da negociação política do governo para conseguir aprovar projetos no Congresso. Os recursos, geralmente, são liberados apenas para os deputados e senadores que votam alinhados ao governo, e não para a oposição.