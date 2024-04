Deputado do PSOL expulsa militante do MBL da Câmara com socos e chutes | A TARDE

Sob empurrões e chutes, o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) expulsou da Câmara dos Deputados um militante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costenaro, nesta terça-feira, 16.

Gabriel Costenaro é motorista por aplicativo e estava junto com outros colegas da categoria para reivindicar contra o PL nº 12/2024 na Casa, ao chegar no local, o rapaz começou a filmar o psolista, o que desencadeou a briga.

Deputado Glauber Braga põe influencer pra fora da Câmara dos Deputados dando pé na bunda.



📸Lula Marques.

O conflito também se estendeu ao deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que também faz parte do Movimento Brasil Livre. Na oportunidade, o psolista discutiu e trocou empurrões com o colega.



Na oportunidade, Glauber ainda chamou Kim de "defensor do nazismo". Neste momento, o psolista aproveitou para reclamar sobre a presença de Costenaro no corredor das comissões, onde os parlamentares estavam.

"Toda vez que encontrar marginais do MBL, vierem querer intimidar...", disse Glauber.

Kim, prontamente respondeu a afronta: "Mentiroso. Ninguém está te intimidando”, iniciando a confusão.

A Polícia Legislativa da Câmara foi acionada para conter o tumulto. Após a briga, Kataguiri emitiu uma nota afirmando que pedirá a cassação do colega.

Leia nota na íntegra:

“O Deputado Kim Kataguiri entrará com pedido de cassação do Deputado Glauber Braga após agressões realizadas pelo psolista contra o membro do MBL, Gabriel Costenaro, e contra o próprio Dep Kim.

Nesta terça-feira o membro do MBL do RJ, Gabriel Costenaro, estava na Câmara dos Deputados em ato em prol de motoristas de aplicativos quando foi abordado pelo Dep Glauber Braga (PSOL/RJ). Após acalorada discussão o deputado psolista passou a empurrar Gabriel para fora do anexo II da Câmara, chegando a desferir pontapés no militante.

Já na delegacia do DEPOL, Glauber também passou a discutir com o Dep Kim Kataguiri e até mesmo a agredi-lo com empurrões. O deputado carioca precisou ser contido por membros da segurança da Câmara dos Deputados”, diz o comunicado.