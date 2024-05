Deputado é preso em Vitória da Conquista com porte de arma irregular | A TARDE

O deputado mais votado no Rio Grande do Norte (RN), Wendel Fagner (PL), foi preso em Vitória da Conquista (BA), localizado no sudoeste baiano, após policiais encontrarem uma arma de fogo de uso restrito com fraude processual no carro do parlamentar.

O caso foi registrado nas redes sociais do parlamentar na noite de sexta-feira, 10, mostrando o momento da abordagem dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116. De acordo com os profissionais de segurança, o parlamentar, conhecido como “Lagartixa”, confessou que a arma estava com registro irregular, no entanto, mudou a versão após ter conhecimento de que o fato seria comunicado ao delegado de plantão.

O liberal seguia rumo ao Rio Grande do Sul, ao lado de um amigo. Aos agentes, ele também alegou que o objeto era do seu irmão, que também estava fazendo a viagem e conduzia o carro.

No registro da ocorrência, a Polícia Civil ainda afirmou que houve contradições dos ocupantes do carro nas oitivas na delegacia. Nesse sentido, foi lavrado auto de prisão em flagrante (APF) contra Wendel.

O parlamentar, no entanto, foi solto na tarde deste sábado, 11, após a sentença do juiz Eduardo Ferreira Padilha.

Veja:

Reprodução | Redes Sociais

