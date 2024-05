Famílias afetadas por chuvas vão receber R$ 2.000 do Pix para doações | A TARDE

O governador do estado do Rio Grande do Sul anunciou neste sábado, 11, que cada família afetada pelas chuvas receberá R$ 2 mil do Pix. A decisão é do comitê gestor que organiza os valores doados pelo Pix SOS Rio Grande do Sul, segundo Leite.

Parte do valor será utilizado para compra e entrega imediata de 30 mil mantas. "Ajudarão os atingidos pelas chuvas a enfrentar o frio intenso que se aproxima", escreveu o governador no X.

O Comitê Gestor dos valores doados pelo pix SOS Rio Grande do Sul decidiu que cada família contemplada (a partir de critérios em definição) pelos repasses receberá R$ 2 mil. Também foi definido que parte do dinheiro será utilizado para compra e entrega imediatas de 30 mil mantas,… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 11, 2024

Os critérios para as famílias receberem o benefício ainda estão sem definição. Segundo informações do Uol, o dinheiro doado pelo Pix do governo do RS não entra no caixa do estado para despesas correntes, mas abastece um fundo de emergência criado para lidar com a crise.



Doações caem na conta SOS Rio Grande do Sul, gerida por um comitê que tem integrantes do setor público, de fundações e entidades privadas e de movimentos sociais. Até quarta-feira, 8, segundo o governo, foram arrecadados R$ 72 milhões.

Governança para distribuir o dinheiro doado já foi testada antes. Em setembro do ano passado, quando o RS também foi afetado por enchentes, foi criado um comitê gestor para destinar doações, que somaram, à época, R$ 5,5 milhões para 2.327 pessoas em nove municípios.

