Deputado Nikolas Ferreira tem conta no Facebook suspensa

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) está fora das principais redes sociais. O político afirmou em canais no Telegram e no Youtube que sua página no Facebook foi suspensa. O bolsonarista já estava sem perfis no Twitter e no Instagram.

De acordo com o deputado federal, as contas derrubadas somavam “quase dez milhões de seguidores”. Nikolas Ferreira ainda tem um perfil no TikTok com 3,5 milhões de seguidores.

Em vídeo publicado no Youtube, o político afirmou que não sabia o motivo das suspensões. "Estou buscando saber porque isso está acontecendo e não consigo", disse Nikolas Ferreira. A assessoria de imprensa do Facebook não se pronunciou sobre o assunto.

A conta do Twitter de Nikolas Ferreira foi suspensa na última sexta-feira, depois de diversas publicações sobre suspeitas na apuração de votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições.

O deputado federal e outros aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizaram uma live feita por um argentino com acusações infundadas sobre a totalização de votos que deram ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a vitória nas eleições.