Deputado pede para não ser preso após dizer que financiou acampamentos

O deputado estadual Amauri Ribeiro (União Brasil-GO) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um requerimento solicitando que a corte rejeite qualquer eventual pedido de prisão. O documento foi encaminhado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da investigação dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro em Brasília.

Após o jornal O Globo divulgar que a Polícia Federal estaria preparando um pedido de prisão do parlamentar, o deputado Ribeiro se manifestou. O movimento do parlamentar ocorreu em resposta a um discurso feito por ele na tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Durante seu pronunciamento, o parlamentar afirmou que deveria estar preso por seu envolvimento e financiamento dos acampamentos montados em frente aos quartéis do Exército após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A defesa do deputado argumenta que a manifestação foi completamente descontextualizada. Os advogados destacaram um trecho do discurso em que o parlamentar afirmou que as pessoas acampadas em Goiânia não eram criminosos. Além disso, ressaltaram que a Constituição de Goiás estabelece que deputados só podem ser presos em caso de flagrante de crime inafiançável, o qual precisaria ser aprovado pela Alego em um prazo de 24 horas.

Luciano Bivar, presidente do União Brasil, anunciou em entrevista à CNN que irá levar à Executiva Nacional do partido a situação do deputado Amauri Ribeiro, de Goiás. Bivar declarou que pretende submeter o assunto à Executiva com o objetivo de tomar medidas disciplinares contra o parlamentar.