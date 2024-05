Deputados bolsonaristas devem viajar para audiência de Musk | A TARDE

Uma comitiva constituída por vários deputados bolsonaristas pretende viajar para acompanhar no dia 8 de abril uma audiência pública na Câmara dos Deputados americana com o empresário Elon Musk, CEO do X, antigo Twitter, em Washington (EUA). A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Devem comparecer ao evento os deputados Bia Kicis (PL-DF), Julia Zanatta (PL-SC), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Filipe Barros (PL-PR). Além de Marcel van Hattem (Novo-RS), único que não é do partido do ex-presidente Bolsonaro.

Devem participar da audiência também o jornalista americano Michael Shellenberger, que divulgou os arquivos do Twitter relacionados ao Brasil, assim como o CEO da rede conservadora Rumble, Chris Pavlovski, e o ativista brasileiro Paulo Figueiredo Filho.

A sessão será para tratar dos “Twitter Files”, conjunto de comunicados internos da empresa X, que poderia ter provocado arbitrariedades na exclusão de perfis da rede social. Em 2023, Elon Musk anunciou em seu perfil pessoal a exclusão de contas inativas na plataforma. Seriam cerca de 1,5 bilhão de perfis, de acordo com o bilionário. Por estarem há anos sem realizar publicações, contas de pessoas falecidas poderiam ser apagadas. Postagens de interesse público também seriam alvo das eliminações. No Brasil, as ordens para bloqueio partiram do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.