Deputados cobram que PGR investigue Mourão por enaltecer golpe de 1964 | A TARDE

Deputados federais, Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Glauber Braga (PSOL-RJ) protocolaram uma ação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).



O motivo é a mensagem pró-golpe de 1964 escrita por Mourão no dia 31 de março, em sua conta em uma rede social. “Não se trata de mera conotação de legítima oposição a uma força partidária ou ideologia, pelo contrário, representa o apoio e o enaltecimento ao golpe militar ocorrido em 1964, que impôs uma ditadura no Brasil”, consta no documento assinado pelos parlamentares do PSOL.

Na mensagem pró-golpe, Mourão afirmou que “a história não se apaga e nem se reescreve, em 31 de março de 1964 a Nação se salvou a si mesma!”.