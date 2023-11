Deputados divulgam lista com nomes de políticos apoiadores do Hamas | A TARDE

Através de suas contas em redes sociais, parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgaram uma lista de políticos, organizações e acadêmicos que, segundo eles, seriam apoiadores do grupo conhecido como Hamas. Em suas publicações, eles afirmaram ter encaminhado esses nomes à embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Dois dos deputados que divulgaram essas informações foram Gustavo Gayer (PL-GO), e Julia Zanatta (PL-SC). Gayer chegou a compartilhar uma lista, mas posteriormente deletou a postagem. Na lista, ele mencionava parlamentares do PT, do PSB e do PSOL.

Por sua vez, Zanatta gravou um vídeo afirmando que se inspirou em uma iniciativa do senador republicano dos EUA Marco Rubio, que propôs o cancelamento de vistos americanos para pessoas que supostamente apoiavam o Hamas. Ela também listou nomes de deputados vinculados ao PT, ao PC do B, ao PSOL e ao PSB, declarando sua intenção de encaminhar esses nomes à embaixada dos Estados Unidos, assim como ao parlamentar americano.

Além disso, a deputada disponibilizou o endereço de e-mail de seu gabinete para que apoiadores pudessem enviar capturas de tela, fotos e comentários relacionados a outras pessoas que, supostamente, estariam apoiando o grupo classificado como terrorista. “Quem apoia terrorista não deve querer visto americano”, argumentou.

Um dos citados, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP), disse que irá tomar providências contra a ofensiva dos parlamentares bolsonaristas. “Vamos ao STF [Supremo Tribunal Federal] com queixa-crime por injúria e difamação, ação civil por danos morais e Conselho de Ética”, escreveu o psolista em suas redes sociais. Em outro post, ele disse que os dois deputados cometeram crimes “de traição à pátria, ao difamar brasileiros para país estrangeiro”.