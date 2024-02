Deputados ultrapassam R$ 80 mi em gastos com propaganda em 2023 | A TARDE

A utilização de verba pública direcionada aos deputados federais para divulgação da própria atividade parlamentar registrou recorde no ano passado. Ao todo, os parlamentares gastaram R$ 84,1 milhões com essa finalidade, cerca de 38,3% do total da chamada Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap). As informações são da Folha de S.Paulo.

O montante, conhecido como “cotão”, financia ou reembolsa os parlamentares por gastos com aluguel de escritório, combustível, alimentação, passagens aéreas e hospedagem, entre outros. O percentual para divulgação do mandato é o maior de toda a história, cujo atual formato foi instituído em 2009.

Na ocasião, a divulgação do mandato consumiu apenas 19% do cotão, conforme indicam dados coletados e organizados pela Folha através da transparência da Câmara dos Deputados. O ano em que a divulgação havia consumido a maior fatia da verba até então havia sido 2020, com 34,4%.