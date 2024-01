Desembargadora recebe maior salário pago pelo TJPA em novembro | A TARDE

A desembargadora Maria Nazaré Saavedra Guimarães do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) recebeu o maior salário pela Corte em novembro. De acordo com dados do TJPA, a remuneração paga à servidora no mês de novembro foi de R$ 621 mil.

A quantia recebida pela desembargadora é somada com o seu salário de R$ 37, 5 mil junto com bônus de vantagens pessoais (R$ 7,7 mil), indenizações (R$ 1,9 mil) e vantagens eventuais (R$ 595,7 mil). Do valor total, são subtraídos valores de impostos e outros descontos.

No TJPA, Maria Nazaré Saavedra é lotada na 4ª Câmara Cível Isolada, e começou a atuar na Corte como desembargadora devido ao critério de antiguidade em 2007.