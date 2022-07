Diesel do país dura 50 dias sem precisar importar, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmou em audiência no Senado nesta terça-feira, 12, que o Brasil tem estoque de diesel suficiente para abastecer o país em até 50 dias sem necessitar de importação.

De acordo com dados da segunda-feira, 11, os estoques de diesel A S-10 (sem adição de biodiesel) somavam 1,6 milhão de metros cúbicos ou 1,6 bilhão de litros, afirmou. O valor seria suficiente para garantir o abastecimento até dezembro deste ano, caso algum evento impedisse a importação do combustível.

"Se não puder importar mais petróleo, o Brasil ainda tem 50 dias de diesel sem importar petróleo. Estamos bem-preparados, bem-posicionados e monitorando atentamente a evolução do cenário mundial", declarou durante agenda na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Sachsida afirmou também quando questionado pelos parlamentares que, como ministro, não tem “o que fazer” quanto a redução do preço dos combustíveis. Ainda assim, o ministro destacou a liberação da venda direta do etanol como possível solução para melhorar o preço do combustível na bomba.

“Temos trabalhado a venda direta, tentando aumentar a competição no setor do etanol. Acho que com isso vamos conseguir abaixar um pouco o preço”, comentou.

Além de Sachsida, participou da reunião do CAE o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dois falaram sobre os preços dos combustíveis e a garantia de abastecimento em território nacional.