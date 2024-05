Dilma anuncia liberação de R$ 5,7 bilhões do Banco do Brics para o RS | A TARDE

A ex-presidente Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira,14, que o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, ou Banco do Brics+), hoje presidido por ela, vai liberar US$ 1,115 bilhão, cerca de R$ 5,75 bilhões na cotação atual, no financiamento de obras de reconstrução do Rio Grande do Sul.

A informação foi divulgada pela própria gestora através do seu X.



"O Novo Banco de Desenvolvimento vai destinar R$ 5,750 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de reconstruir a infraestrutura urbana e rural nos municípios atingidos pelas fortes enchentes ocorridas desde o final de abril e ajudar na retomada da vida gaúcha", declarou.



De acordo com Dilma, o valor do repasse foi acertado após discussões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).



O montante deve ser transferido de forma direta para o estado gaúcho e, também, por meio de parcerias com outras instituições financeiras, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).



Metade dos R$ 5,7 bilhões vai ser transferida para o BNDES para financiar pequenas e médias empresas e para obras de proteção ambiental, infraestrutura, água e tratamento de esgoto, e prevenção de desastres.

Além disso, há previsão de recursos para infraestrutura agrícola, mobilidade urbana e saneamento básico.



Dilma ainda disse que o banco "está ao lado do povo gaúcho" e tem o "compromisso" de auxiliar o estado.

Confira:

Quero anunciar a liberação de US$ 1,115 bilhão - o equivalente a R$ 5,750 bilhões - dos recursos do @NDB_int para o estado do Rio Grande do Sul enfrentar a calamidade. Já conversei com o presidente @LulaOficial e o governador @EduardoLeite_. Fiquem com meu pronunciamento.… pic.twitter.com/jiXfNXOAz2 — Dilma Rousseff (@dilmabr) May 14, 2024

