Dilma defende que mais países ingressem no banco dos Brics

O Banco dos Brics, chamado de New Development Bank (NDB), deveria atrair mais países emergentes, é o que afirmou nesta terça-feira, 30, a presidente da instituição financeira, Dilma Rousseff, em sua primeira coletiva desde que assumiu o cargo, em Xangai, na China.



Não foi descartada também por Dilma uma moeda única para bloco, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No entanto, a possível adesão de novos países sugerida por Dilma se restringe ao NDB, e não ao Brics em si. A presidente da instituição financeira não se posicionou sobre o bloco ampliar a quantidade de países integrantes.

Um dia antes, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu que a Venezuela deve fazer parte do Brics. Argentina e Arábia Saudita também pleiteiam uma vaga. Com informações das agências internacionais.