Dino diz que imagens pedidas do 8 de janeiro estão com a polícia

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), enviou ofício rebatendo as cobranças feitas pelo presidente da CPMI sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA). A informação foi confirmada por Carla Araújo, colunista do Uol.

"Informamos que encontra-se em sede de investigação criminal, portanto, em razão do disposto no artigo 20 do Código do Processo Penal, o requerimento deverá ser encaminhado à autoridade responsável pelos inquéritos policiais", diz o ofício, conforme o Uol.

O documento ainda ressalta que "esta decisão administrava visa preservar a autoridade do Poder Judiciário no que se refere ao compartilhamento de provas constantes de inquéritos com eventuais diligências em curso".

Maia disse mais cedo que iria solicitar a Dino novamente as imagens do prédio da pasta no dia da invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, e que o ministério teria 48 horas para compartilhar o conteúdo.

De acordo com o Uol, as imagens não estão sob o domínio do Ministério da Justiça, mas da autoridade responsável. Por isso, o pedido deveria ser feito em outro departamento.