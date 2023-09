Dino diz que reforma ministerial será anunciada de 'hoje para amanhã'

A reforma ministerial que deve abrigar o PP e Republicanos no governo Lula (PT) está prevista para ser finalizada até quarta-feira, 6, conforme informou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

"Sai de hoje para amanhã. Todos ficarão felizes", disse Dino, nesta terça, 5, no Palácio do Planalto.

O presidente Lula (PT) também comentou sobre as mudanças que promoverá na Esplanada dos Ministérios que deve acontecer nos próximos dias. O tema foi papo da sua “live semanal”, nomeada como “Conversa com o Presidente”, veiculada nas redes sociais, nesta manhã.

“É sempre muito difícil você chamar alguém e falar 'olha, preciso do ministério porque fiz um acordo com o partido político e preciso atender'. Mas essa é a política. O governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional, os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou”, defendeu Lula.

As alterações, contudo, gerou desconforto em alguns dos aliados do mandatário, entre eles o chefe de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB). De acordo com apurações do jornal Folha de S.Paulo, França está irritado com a possibilidade de perder a pasta para o deputado federal Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE).