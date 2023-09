Márcio França se irrita com possibilidade de deixar ministério

A reforma ministerial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para acomodar o Centrão no governo provoca desconforto em alguns dos aliados do presidente da República, entre eles o chefe de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB).



Responsável por aproximar Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), França está irritado com a possibilidade de perder a pasta para o deputado federal Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE), segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Alckmin foi chamado para conter a crise e estaria disposto a ceder para França o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O vice-presidente da República chefia a pasta desde o início do mandato de Lula, em 1º de janeiro.

Uma outra solução para conter os ânimos de França, que chegou a cogitar uma saída do governo, é cedê-lo o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é chefiado pela deputada federal licenciada Luciana Santos (PCdoB-PE), que preside nacionalmente sua legenda.

Tirar Luciana do ministério, no entanto, poderia transferir o desconforto de França para Luciana, também aliada do presidente. Sílvio Costa Filho, por outro lado, compõe um partido que historicamente é alinhado ao bolsonarismo, ainda que o deputado federal de Pernambuco seja aliado de Lula.