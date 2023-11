Discussão entre Cid e Ciro Gomes quase chega às vias de fato | A TARDE

O encontro do PDT no Rio de Janeiro foi marcado por uma confusão generalizada envolvendo os irmãos Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República, e o senador Cid Gomes (CE). Conforme informações do jornal O Globo, a dupla protagonizou uma discussão acalorada, com gritos e dedo apontado no rosto.

Principais nomes do partido, Ciro e Cid ficaram a um triz de chegarem às vias de fato, segundo informou o O Globo. O embate entre os irmãos aumentou após os aliados da dupla entrarem em um intenso debate.

O encontro na capital fluminense nesta sexta-feira, 26, acontece após uma queda de braço travada entre o presidente nacional da sigla, o deputado André Figueiredo, e o senador Cid Gomes. Com o aval de Ciro, Figueiredo destituiu a Executiva do Ceará, que acabou reestabelecida via liminar.