Do Val se compara a Flávio Dino de sunga: “Cada um usa a arma que tem”

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) publicou no Twitter, nesta quinta-feira, 1º, uma imagem em que ele se compara com o ministro Flávio Dino (PSB), da Justiça e da Segurança Pública.

A foto publicada por Do Val mostra ambos de sunga, acompanhados da inscrição “cada um usa a arma que tem”, dando a entender que a comparação poderia ter relação com o volume dos órgãos sexuais dos dois.

Na imagem publicada por Do Val nesta quinta, o senador aparece identificado como “SWAT” — grupo de elite da polícia nos Estados Unidos —, enquanto Dino é apresentado como “Vingador” — integrante de grupo de super heróis da empresa americana Marvel.

A provocação ocorre três semanas após Do Val e Dino discutirem durante uma audiência realizada no Senado Federal. Naquela oportunidade, o ministro ironizou o senador, que já atuou na Polícia Federal: “se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores”.

Li alguns falando da minha altura! Kkkkkk vou mostrar pra vocês quem é mais alto e que tem a melhor arma! pic.twitter.com/9J9yFcZsXs — Marcos do Val (@marcosdoval) June 1, 2023