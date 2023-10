Drauzio Varella nega participação em pré-campanha de Boulos | A TARDE

Apresentador da TV Globo, o médico Drauzio Varella negou que participe da pré-campanha de Guilherme Boulos (PSOL) para prefeito de São Paulo. O deputado federal afirmou que o médico fazia parte de um grupo seu da pré-campanha, o que foi rechaçado em nota.



Após o posicionamento do médico, a pré-campanha de Boulos se justificou, também em nota. "O deputado fez a Drauzio apenas um convite para debater institucionalmente o tema da cracolândia. Temos ciência de que, por razões contratuais, Drauzio sequer pode ter vínculo formal com qualquer campanha ou candidatura", afirmou.

Boulos é pré-candidato a prefeito de São Paulo desde o meio do ano. O PT formalizou em agosto o apoio ao deputado no pleito municipal. Com informações da Folha de S. Paulo.