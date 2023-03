"É dos carecas que elas gostam", brinca Alckmin em evento do MCMV

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), arrancou risos das pessoas presentes em evento de entrega de 600 unidades residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida, nesta quinta-feira, 2, em Bertioga, interior de São Paulo. “É dos carecas que elas gostam mais. Alguns não acreditam e fazem implante”, disse Alckmin, para descontrair.



Em Bertioga, mais de 2,4 mil pessoas serão beneficiadas com a política pública de habitação do Governo Federal. Os condomínios inaugurados, Flamboyant e Resedá, contam com infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação, drenagem e transporte público.

"O que mais cresceu no orçamento deste ano foi a habitação, que foi para R$ 10,4 bilhões este ano”, discursou o vice-presidente da República.