Eduardo Bolsonaro e Moro movimentam redes em apoio a Javier Milei | A TARDE

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) viajou à Argentina para acompanhar a apuração dos votos do populista Javier Milei, que figura como um dos favoritos para a disputa eleitoral, que acontece neste domingo, 22.

Nas redes sociais, o filho "03" do ex-presidente divulgou uma imagem com o desenho de Milei segurando uma motosserra ao lado de Bolsonaro e do ex-presidente americano Donald Trump.

"Um prazer estar bem acompanhado na terra dos irmãos!". Depois, o parlamentar ainda divulgou um vídeo em que um eleitor aparece deixando a sala de votação vestindo um chapéu de motosserra na cabeça. "Façam o que fizerem, não vão parar Milei, ele é um fenômeno!", escreveu o parlamentar.

Já o senador Sergio Moro (UB-PA) também celebrou as eleições argentinas nas redes sociais. O congressista considerou este domingo como "dia de mudança e esperança" para a América Latina".

"As primárias na Venezuela devem consagrar María Corina Machado como a candidata presidencial de oposição a Maduro em 2024. E na Argentina, com Milei ou Bullrich, as eleições presidenciais representam a oportunidade para o adiós ao kirchnerismo", afirmou.

As eleições na Argentina preocupam a esquerda brasileira, em especial, o governo Lula (PT). Isso porque o país é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e principal sócio no Mercosul.

Milei, candidato à presidência da Argentina | Foto: Luis Robayo | AFP