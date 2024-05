Eduardo Bolsonaro entrega medalha de “imbrochável” ao premiê húngaro | A TARDE

O Deputado Federal Eduardo Bolsonaro (PL) entregou medalha de “imbrochável” ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, durante evento realizado no país europeu, na última quinta-feira, 25.



O objeto, apelidado também de medalha dos “3 is”, exibe no centro uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, ladeado na extremidade superior pela expressão “Clube Bolsonaro” e, no restante do espaço nas margens, poemas palavras “imbrochável”, “imorrível” e “incomível” - expressões que o ex-presidente usou em diversas ocasiões.



Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro fez uma série de postagens com fotos do encontro com o primeiro-ministro húngaro e mensagens o elogiando.



“O Primeiro Ministro da Hungria, @orbanviktor, é hoje o maior líder conservador no poder no mundo. Ele já foi Premiê no passado, deixou o cargo e retornou em 2010 tendo sido reconduzido ao cargo consecutivamente desde então. Temos muito o que aprender com ele e hoje tive a oportunidade de enriquecer meu conhecimento com ele por uma hora. Um privilégio. Aprendendo com os outros aceleramos nosso próprio desenvolvimento”, escreveu o deputado brasileiro.

Eduardo Bolsonaro fez postagens nas redes sociais, elogiando o primeiro-ministro húngaro | Foto: Reprodução/Redes Sociais