Eduardo Bolsonaro ironiza deputada que testou positivo para Covid-19 | A TARDE

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 1ª, para debochar da colega parlamentar Jandira Feghali (PCdoB-PR), que informou ter testado positivo para a Covid-19, mesmo após ela ter tomado as cinco doses da vacina contra a doença.

Em sua conta principal do X, antigo Twitter, a deputada paranaense falou sobre o diagnóstico e disse que acredita em um quadro leve, uma vez que ela estaria com a imunização completa. Feghali pediu compreensão com a ausência em sessões da Câmara e alertou a todos que tiveram contato com ela recentemente.

"'Testei positivo para COVID', 'Tomei cinco doses da vacina', 'Mantenha a vacinação em dia', esse é o tweet...", escreveu o deputado federal nas redes sociais, em cima da publicação de Jandira Feghali em que ela comunicava estar com a doença.

"Testei positivo para COVID"

"Tomei 5 doses da vacina"

"Mantenha a vacinação em dia"



Este é o tweet... pic.twitter.com/sSHvBNXVOD — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 1, 2023

Nos comentários da publicação, diversas pessoas questionaram a fala de Eduardo Bolsonaro, assim como alguns apoiadores também defenderam. "A sua falta de inteligência não me surpreende em nada", escreveu um usuário, enquanto outra contrapôs: "Não queremos vacinação obrigatória para ninguém".

Vale ressaltar, que a vacinação contra a Covid-19 não garante que o indivíduo não contraia a doença, mas reduz as possibilidades. Além disso, em caso de contaminação, aqueles que possuem o esquema vacinal completo tendem a apresentarem sintomas mais leves, uma vez que está com as 'defesas do corpo' em dia.