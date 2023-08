Eduardo Pazuello elogia SUS e diz que Nísia foi sua 'aposta pessoal'

O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro (PL), deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) saiu em defesa do nome da atual ministra da Saúde, Nísia Trindade, escolhida pelo presidente Lula (PT) nesta segunda-feira, 7. Durante sessão solene na Câmara dos Deputados, em comemoração aos 70 anos da pasta, Pazuello afirmou que Nísia foi "uma aposta" pessoal sua enquanto comandava o setor.

"O Ministério [da Saúde] é uma máquina complexa. A Nísia foi uma aposta minha, sendo mantida na Fiocruz à época [em que foi ministro da Saúde]. Fico muito feliz que tenha sido alçada ao cargo no ministério. Ela e o Mario [Moreira], na presidência da Fiocruz. São quadros excepcionais e precisam realmente serem prestigiados", afirmou Pazuello.

Usando o seu momento de fala no plenário, o parlamentar ainda enalteceu o Sistema Único de Saúde (SUS) como "base da defesa durante um dos momentos mais difíceis que passamos nos últimos anos", se referindo a pandemia da Covid-19, decretada em março de 2020.

"Nosso SUS é um exemplo para o mundo, foi a base da defesa durante um dos momentos mais difíceis que passamos nos últimos anos. Foi testado, foi balançado e funcionou muito bem".

Durante as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o militar chegou a ser indiciado pelo colegiado por supostas omissões e falhas à frente da pasta durante a crise sanitária. No entanto, em julho, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, foi arquivado de forma parcial uma investigação sobre possíveis irregularidades envolvendo integrantes do governo Bolsonaro na pandemia, que incluía o parlamentar.