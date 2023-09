Eduardo Suplicy está com Parkinson e vai se tratar com Cannabis

O deputado estadual por São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), foi diagnosticado com Parkinson e vai se tratar com medicamentos à base de Cannabis medicinal. O petista, inclusive, afirmou que vai lutar pela regulamentação da distribuição do medicamento no país.

Em entrevista à Folha de São Paulo, o Suplicy, que tem 82 anos, afirmou que a doença foi detectada no estágio inicial, com sintomas leves, no fim do ano passado.

Segundo o deputado, os sinais foram detecados pelo seu geriatra, Nelson Carvalhaes, que identificou o diagnóstico do mal degenerativo, que afeta o sistema nervoso central de forma progressiva.

"Eu não me dei conta daquele que tinha Parkinson. Só mais tarde, conversando com a médica Luana Oliveira, é que fui percebendo alguns sintomas. Eu estava com certos tremores nas mãos, especificamente na hora de comer, de segurar os talheres, de tomar uma sopa. Tremia um pouco", afirmou o deputado.