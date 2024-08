Eleições municipais são encaradas como ‘teste de fogo’ para Bolsonaro

Ato é visto como "problema" - Foto: EVARISTO SA | AFP

As eleições municipais são encaradas como um verdadeiro “teste de fogo” para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O último pleito municipal em que o ex-mandatário participou ativamente em 2020, como cabo eleitoral, aconteceu em meio à pandemia, sem o ato de campanha nas ruas. Além disso, à época, Bolsonaro estava sem partido.

Para este ano, a expectativa é que Bolsonaro possa subir no palanque dos seus aliados para impulsionar as candidaturas. O resultado final demonstrar se o ex-presidente ainda possui capital político e força para eleger novos candidatos. Ainda assim, Bolsonaro, de forma criteriosa, contudo, decidiu vetar a presença de candidatos a vereadores em palcos no Rio de Janeiro.

O ato, segundo a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, é tido como um “problema” tendo em vista que um prefeito precisa de uma Câmara Municipal ‘forte’ e com aliados para conseguir uma boa governabilidade.