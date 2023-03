Eliseu Padilha está internado em estado grave, dizem familiares

O ex-ministro da Casa Civil Eliseu Padilha (MDB) está internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul.



A informação sobre o chefe da Casa Civil do governo de Michel Temer, que durou de 2016 a 2018, foi dada por seus familiares, em comunicado à imprensa feito nesta sexta-feira, 10.

Com 77 anos de idade, Padilha trata um câncer, descoberto há um mês. Padilha também foi ministro dos Transportes durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1997 e 2001, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil na gestão de Dilma Rousseff, em 2015, além de ter sido deputado federal entre 1995 e 2015, não atuando na Câmara apenas no período em que chefiou alguma pasta do Governo Federal.