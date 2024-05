Em ato, bolsonarista faz discurso em inglês: “Elon Musk está olhando" | A TARDE

O deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) marcou presença no evento de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo, 21. Durante o discurso, Gayer optou por incluir parte do seu pronunciamento em inglês, justificando que "Elon Musk está observando".

O empresário sul-africano lançou uma campanha de críticas direcionadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que motivou os apoiadores de Bolsonaro antes da manifestação.

“Vou mandar um último recado, desta vez para o mundo todo escutar. Vou falar em inglês porque com certeza o Elon Musk está olhando o que está acontecendo aqui agora”, disse, antes de trocar o idioma. Gayer se notabilizou como professor de Inglês antes de ser eleito deputado por Goiás em 2022.

Veja o momento: