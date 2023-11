Em busca de apoio, Lula terá reunião com líderes da Câmara nesta terça | A TARDE

Após conduzir uma reforma ministerial para colocar no governo indicados pelo Centrão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se encontrar nesta terça-feira, 31, com líderes dos partidos na Câmara dos Deputados. O encontro está previsto para acontecer às 10h, no Palácio do Planalto.

Após se recuperar de duas cirurgias, Lula intensifica agora a sua agenda interna. Além do encontro com líderes da Câmara no Conselho Político da Coalizão, o presidente terá uma reunião com senadores na próxima semana. Também devem participar do encontro os ministros.

O principal foco do encontro de Lula é intensificar a busca por apoio na Câmara para votar as propostas relacionadas ao Orçamento de 2024 e projetos prioritários para o governo com o objetivo de aumentar a arrecadação no próximo ano. Os deputados e senadores precisam realizar essa votação ainda neste ano.

De acordo com a CNN Brasil, outro assunto da reunião será a liberação de emendas, já que os parlamentares querem receber mais valores no ano que vem do que foi liberado neste ano. No entanto, a previsão é o Governo Federal não ceda.