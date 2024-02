Em depoimento prévio, Lessa cita pessoa com foro no caso Marielle | A TARDE

O ex-policial, Ronie Lessa, fechou um acordo de colaboração premiada para trazer informações que ajudem a elucidar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. De acordo com informações da jornalista Juliana Dal Piva, do portal ICL Notícias, Lessa teria mencionado, em prévias feitas à Polícia Federal, o envolvimento de uma pessoa com foro por prerrogativa de função. Por conta disso, foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) um procedimento preparatório da delação.

Segundo membros da PF, há uma preocupação com o vazamento da existência das tratativas da delação. Eles acham que até o momento da conclusão do acordo pode haver uma reviravolta. Por causa do acerto, o escritório que atua na defesa de Lessa, autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, deve deixar o caso. O ex-PM é defendido pelos advogados Bruno Castro e Fernando Santana.