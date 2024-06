Em meio à crise no RS, Lula cresce nas redes sociais e Bolsonaro cai | A TARDE

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja da Silva seguem em uma crescente nas redes sociais. De acordo com os dados da ferramenta Instrack, que analisou a performance de ambos nas redes nos últimos 30 dias, mostra que o petista ganhou 209.846 mil seguidores apenas no Instagram.

O número de novos seguidores representa a maior alta do chefe do Executivo nas redes sociais desde o início do seu governo, em janeiro de 2023. O crescimento de Lula aconteceu em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, iniciada no fim do mês de abril.

A primeira-dama Janja da Silva também entrou na lista de ganho de seguidores nos últimos 30 dias. A mulher de Lula acumulou a conquista de 74,9 mil seguidores, passando a acumular 2,3 milhões de fãs nas redes sociais.

Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma queda de popularidade no meio digital. O ex-mandatário, segundo a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, que está sob investigação da Polícia Federal (PF), perdeu 85 mil seguidores, o que representa uma queda de 0,3% em comparação ao acúmulo de seguidores que chega a 25,8 milhões.

