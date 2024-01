Em recesso de Réveillon, Lula publica foto durante banho de mar | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em fim de recesso de final de ano, publicou nesta quarta-feira, 3, uma foto nas redes sociais em que aparece tomando banho de mar. O chefe do Executivo está passando o recesso ao lado da família na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.

“Reencontro com mar para começar 2024 com muita energia”, publicou o presidente em postagem do registro feito pela primeira-dama Janja da Silva.

Reencontro com o mar para começar 2024 com muita energia para rodar o Brasil.



📸 @JanjaLula pic.twitter.com/rtzftDTTl9 — Lula (@LulaOficial) January 3, 2024

Lula embarcou para o Rio de Janeiro no dia 26 de dezembro e depois de nove dias de descanso, deve voltar para Brasília nesta quinta-feira, 4.

A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto ainda não confirmou quais serão as primeiras agendas oficiais do presidente em 2024. Está confirmado apenas que ele participará de um ato pela democracia para marcar a data em que as invasões às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, completam um ano.