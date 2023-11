Em reunião com ministros, Lula adia decisão sobre déficit zero | A TARDE

O presidente Lula (PT) reuniu nesta terça-feira, 14, integrantes da equipe econômica no Palácio do Planalto, contudo, ressalta que ainda não bateu martelo sobre a mudança na meta de déficit zero para as contas públicas de 2024.

Membros do Ministério da Fazenda avaliam que o adiamento da análise da matéria como "pequena vitória", segundo informações do jornal O Globo.

O tema foi debatido durante reunião entre Haddad, o presidente e os principais auxiliares do governo com relação ao tema, como Simone Tebet (Planejamento), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e o advogado-geral da União, Jorge Messias. À tarde, Tebet e Esther ainda tiveram um novo encontro com Haddad na Fazenda.



Integrantes da equipe econômica do governo avaliam que o ministro da Fazenda ganhou fôlego para conseguir adiar a decisão no fim do ano ou pelo menos até o ano que vem. Até lá, a pasta ganhará tempo para aprovar as medidas de arrecadação no Congresso.