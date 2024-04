Empreiteiras da Lava Jato tentam abater em 50% suas dívidas de R$11 bi | A TARDE

Sete empreiteiras que foram alvo da Operação Lava Jato tentam abatimento de 50% em suas dívidas decorrentes dos acordos de leniência firmados com o Poder Público, que somam R$ 11.765.027.421,08 em valores atualizados, segundo a Controladoria Geral da União (CGU).



Conduzida pela área técnica da CGU, com participação da Advocacia-Geral da União (AGU), a negociação tem prazo para ser encerrada em 26 de abril.

>> Lava Jato destruiu 4,44 milhões de empregos, aponta estudo



No entanto, se o impasse persistir e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça concordar, o prazo poderá ser estendido. Com informações da colunista Carolina Brígido, do Portal Uol.