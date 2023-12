Empresa de dados resgata post de Bolsonaro incitando atos golpistas | A TARDE

Um post que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez em suas redes sociais incitando os atos do 8 de Janeiro pode ser resgatado pelo sistema Metamemo, sem relação com a Meta, dona do Facebook. O acesso foi solicitado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Em resposta ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Meta afirmou não ter mais em seus servidores o conteúdo solicitado. Contudo, um site sem relação com a empresa, chamado Metamemo, capturou o post de modo automatizado enquanto ele ainda estava na conta de Bolsonaro e armazenou seu conteúdo junto a outras informações sobre a publicação.

De acordo com o periódico, o uso dos dados obtidos pela Metameno depende da validação de perícia externa para que eles sejam considerados como prova pelo Judiciário.

A publicação foi postada pelo ex-presidente no dia 10 de janeiro, quando mostra um homem identificado como Dr. Felipe Gimenez, atacando a segurança das urnas eletrônicas. O post ainda continha as seguintes frases: "Lula não foi eleito pelo povo. Ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE [Tribunal Superior Eleitoral]".

Em depoimento à Polícia Federal, o ex-mandatário não negou que havia feito a publicação e alegou estar sob efeitos de medicamentos, quando publicou o vídeo.

Veja post: