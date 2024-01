Empresa de suplente de Alcolumbre ganha R$ 350 mi de verba federal | A TARDE

Suplente do ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o empresário Breno Chaves Pinto (União Brasil-AP) assinou contratos para obras que somam R$ 354,5 milhões com verba federal.



Ligada ao setor de infraestrutura, a LB Construções venceu três editais da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), que envolvem pavimentação em bloco de concreto e asfalto em diversos municípios do Amapá, que totalizaram R$ 86,5 milhões.

Em um outro edital, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em que concorreu em consórcio com outra empresa, a LB venceu licitação para obras de melhoramento e atualização do pavimento de um lote da BR-156, com custo previsto de R$ 268 milhões.

Os contratos foram assinados entre final de 2023 e janeiro de 2024. Em suas redes sociais, Alcolumbre afirmou que cabe apenas ao Poder Executivo fazer a análise do mérito das propostas nos processos licitatórios. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.