Encontro de Lula e Campos Neto foi para construir relação, diz Haddad

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, se reuniram a portas fechadas no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira,27. O encontro durou cerca de 1h30 e segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou do encontro, a reunião serviu para os dois "construírem a relação".

"Na verdade, penso que foi um encontro institucional de construção de relação, de pactuação em torno de conversas periódicas. [Foi] excelente", explicou Haddad após a reunião. De acordo com o ministro, há previsão de novos encontros



Questionado sobre teriam da taxa básica de juros, Haddad afirmou que nenhum assunto específico foi tratado.



"Não conversamos sobre tópicos específicos. O presidente [Lula] deixou claro o respeito que tem pela instituição. A reciprocidade foi muito boa por parte do Roberto, foi uma conversa muito de alto nível", pontuou.

O ministro afirmou ainda que "não havia necessidade" de trabalhar numa mediação para que o encontro entre Lula e Campos Neto ocorresse.